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Міноборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту росії

Міноборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму, передає УНН.

Деталі

Як вказано, "ракетного удару по місту Севастополь" було завдано сьогодні вдень.

У мо рф стверджують, буцімто "під час відбиття ракетної атаки засобами протиповітряної оборони збито п'ять ракет".

"Внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту. За наявною інформацією, один військовослужбовець загинув", - вказали у мо рф у телеграм-каналі.

Нагадаємо

В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.

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