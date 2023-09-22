Міноборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму, передає УНН.
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Як вказано, "ракетного удару по місту Севастополь" було завдано сьогодні вдень.
У мо рф стверджують, буцімто "під час відбиття ракетної атаки засобами протиповітряної оборони збито п'ять ракет".
"Внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту. За наявною інформацією, один військовослужбовець загинув", - вказали у мо рф у телеграм-каналі.
Нагадаємо
В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.