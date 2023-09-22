В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя у тимчасово окупованому Криму михайло развожаєв заявив, що по штабу чорноморського флоту рф нібито завдано ракетний удар, передає УНН.
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"По штабу флоту", з його слів, "завдали ракетний удар".
"Біля театру Луначарського впав уламок", – написав развожаєв у телеграм-каналі.
"Крим.Реалии" повідомляли перед цим, що в Севастополі прогриміли три потужні вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах.
Телеграм-канали також повідомляють про роботу ППО у Сакському та Бахчисарайському районах Криму.
Доповнення
Раніше міноборони рф заявило про спробу атаки керованими ракетами та БПЛА по об'єктах Криму.