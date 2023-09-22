В россии заявляют о сбитии ракеты и двух БПЛА над Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Минобороны россии заявило о попытке атаки управляемыми ракетами и БПЛА по объектам Крыма. Работало вражеское ПВО, сообщает УНН.
Детали
22 сентября около 10.30 утра Крым был атакован авиационными управляемыми ракетами и БПЛА.
Вражеская ПВО якобы сбила у западного побережья полуострова одну украинскую управляемую ракету и два БПЛА.
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