В россии заявляют о сбитии ракеты и двух БПЛА над Крымом

Детали

22 сентября около 10.30 утра Крым был атакован авиационными управляемыми ракетами и БПЛА.

Вражеская ПВО якобы сбила у западного побережья полуострова одну украинскую управляемую ракету и два БПЛА.

Ранее

Крымские Telegram-каналы сообщали о звуках взрывов во временно купленном Севастополе, город окутала дымовая завеса.

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