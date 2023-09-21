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росія перекинула свої кораблі з пунктів базування в Криму - Гуменюк

Київ • УНН

 • 173672 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. росія "не довіряє" пунктам базування у тимчасово окупованому Криму, тому перекинула свої великі десантні кораблі у суто російські пункти. Про це повідомила начальниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Цитата

"У Чорному морі корабельне угруповання продовжує маневрувати в тому самому районі, який вважає для себе відносно безпековим зараз, тяжіючи до східного узбережжя Криму у напрямку Новоросійська. До речі, і великі десантні кораблі перебазовані вже в ті пункти базування, які суто російські. Вони вже не довіряють кримським пунктам базування", - сказала вона.

Деталі

Гуменюк повідомила, що ОК "Південь" також не спостерігає на бойовому чергуванні ракетоносіїв. За її словами, на бойовому чергуванні в Чорному морі розміщені десять кораблів, катерів, один викриває надводну обстановку в Азовському.

"Але час від часу ворог "виводить на прогулянку", так би мовити, той самий "Циклон", який вони ввели до складу флоту, не провівши його нормальних випробувань, ані ходових, ані вогневих. Однак, це все ж таки ракетоносій. Він може бути споряджений до восьми ракет типу "Калібр". В умовах, коли ворог вже нарощує і ракетну небезпеку, ми бачимо і потужність атаки цієї ночі, хоча використовувалися тільки повітряні ракетоносії, але не виключено, що будуть задіяні морські надводні, підводні", - підсумувала вона.

Нагадаємо

Партизанський рух “АТЕШ” 19 вересня повідомляв, що в Севастопольській бухті, тимчасово окупований Крим, фіксується відведення ворожих військових кораблів.

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