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россия перебросила свои корабли из пунктов базирования в Крыму - Гуменюк

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. россия "не доверяет" пунктам базирования во временно оккупированном Крыму, поэтому перебросила свои большие десантные корабли в чисто российские пункты. Об этом сообщила начальница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"В Черном море корабельная группировка продолжает маневрировать в том самом районе, который считает для себя относительно безопасным сейчас, тяготея к восточному побережью Крыма в направлении Новороссийска. Кстати, и большие десантные корабли перебазированы уже в те пункты базирования, которые сугубо российские. Они уже не доверяют крымским пунктам базирования", - сказала она.

Детали

Гуменюк сообщила, что ОК "Юг" также не наблюдает на боевом дежурстве ракетоносителей. По ее словам, на боевом дежурстве в Черном море размещены десять кораблей, катеров, один разоблачает надводную обстановку в Азовском.

"Но время от времени враг "выводит на прогулку", так сказать, тот самый "Циклон", который они ввели в состав флота, не проведя его нормальных испытаний, ни ходовых, ни огневых. Однако, это все же ракетоноситель. Он может быть снаряжен до восьми ракет типа "Калибр". В условиях, когда враг уже наращивает и ракетную опасность, мы видим и мощность атаки этой ночью, хотя использовались только воздушные ракетоносители, но не исключено, что будут задействованы морские надводные, подводные", - подытожила она.

Напомним

Партизанское движение “АТЕШ” 19 сентября сообщал, что в Севастопольской бухте, временно оккупированный Крым, фиксируется отвод вражеских военных кораблей.

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