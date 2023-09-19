Окупанти відводять кораблі з Севастопольської бухти - АТЕШ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Севастопольській бухті, тимчасово окупований Крим, фіксується відведення ворожих військових кораблів. Про це повідомляє партизанський рух “АТЕШ”, пише УНН.
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“Російські військові кораблі ухвалили єдине правильне рішення - піти з Севастополя. Бажаємо всім військам прийняти таке саме. Інакше їм не врятуватися”, - пише АТЕШ.
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АТЕШ зазначає, що їхній агент провів розвідку однієї зі стоянок військових кораблів, яка розташована між малими бухтами “Докова” та “Голландія”, за координатами: 44.6242768, 33.5569008. Відомо, що частину військових кораблів уже відвели, частина готується до цього.
Партизани також розвідали територію навколо об'єкту та з’ясували, що з початку війни бухту закрили для військових потреб. На під'їзді встановлено КПП, цивільних не пускають. На стоянці помічені виключно військові кораблі.
Нагадаємо
В тимчасово окупованому Криму повідомляють, що було чутно звуки вибухів - в Севастополі та Чорноморському районі.