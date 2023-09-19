В Криму повідомляють про звуки вибухів: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В тимчасово окупованому Криму повідомляють, що було чутно звуки вибухів - в Севастополі та Чорноморському районі, пише УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.
Деталі
За даними “Крим. Реалії”, у центральній частині Севастополя о 15:47 було чути віддалений звук, схожий на вибух. Зазначається, що визначити напрямок звуку неможливо.
Водночас Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про те, що в Чорноморському районі Криму пролунав вибух.
російська окупаційна “влада” Криму і Севастополя, а також військові рф про вибухи поки що не повідомляли.
Доповнення
У Криму російські загарбники 18 вересня провели незаконні обшуки у мешканців, які начебто можуть бути причетними до подій на судноремонтному заводі 13 вересня, повідомило Постійне Представництво Президента в АРК.