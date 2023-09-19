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Атака на судноремонтний завод у Севастополі 13 вересня: окупанти шукають винуватих серед місцевого населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Криму російські загарбники вчора провели незаконні обшуки у мешканців, які начебто можуть бути причетними до подій на судноремонтному заводі 13 вересня, повідомило Постійне Представництво Президента в АРК, передає УНН.

Деталі

"В окупованому Криму пройшли обшуки в мешканців, які нібито можуть бути причетними до подій на судноремонтному заводі 13 вересня", - йдеться у повідомленні.

"Крім незаконних обшуків, окупанти проводять допити жителів, яким висувають абсурдні звинувачення в нічній атаці на Севморзавод", - зазначили у Представництві.

Доповнення

У ніч на 13 вересня близько 3.40 у Севастополі пролунали гучні вибухи та виникла пожежа. Як повідомили у Національному центрі спротиву, було влучання в районі Південної бухти. російські ЗМІ уточнили, що "бавовна" сталась на судноремонтному заводі ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Були пошкоджені підводний човен та десантний корабель.

Наслідки пожежі зафіксували супутники NASA. Журналісту УНН представник ГУР МОУ Андрій Юсов підтвердив інформацію про пошкодження російського великого десантного корабля та підводного човна. "Далі буде…", додав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Sky News повідомило, що Україна атакувала флот рф за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow. В українській розвідці заявили, що російські окупанти з великою ймовірністю не зможуть відновити пошкоджену техніку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська атака на Севастопольський морський завод: ЗМІ показали наслідки на супутникових знімках

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