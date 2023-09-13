Українська атака на Севастопольський морський завод: ЗМІ показали наслідки на супутникових знімках
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. "Радіо Свобода" оприлюднила наслідки української атаки на Севастопольський морський завод на супутникових знімках, передає УНН.
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На відео – порівняння супутникових знімків сервісу Planet.com, зроблених 12 та 13 вересня.
За попередніми даними, внаслідок удару ракетами Storm Shadow на території заводу було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
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13 вересня російські ЗМІ повідомили, що було здійснено нічну атаку на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Унаслідок удару двоє людей загинули, ще 26 постраждали, а також були пошкоджені підводний човен та десантний корабель.
Представник ГУР МОУ Андрій Юсов підтвердив, що у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен.
За даними британського ЗМІ Sky News, країна в ніч на середу атакувала Севастополь і уразила підводний човен і корабель флоту рф за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow.