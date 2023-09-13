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Підводний човен і корабель рф у Севастополі був уражений ракетами Storm Shadow - Sky News

Підводний човен і корабель рф у Севастополі був уражений ракетами Storm Shadow - Sky News

Київ • УНН

 • 482261 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Україна в ніч на середу атакувала Севастополь і уразила підводний човен і корабель флоту рф за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Українське і західне джерела повідомили журналістам, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту рф були застосовані британські крилаті ракети Storm Shadow.

"Це був Storm Shadow", - повідомило одне з джерел.

Міністерство оборони Великої Британії поки що не коментує ситуацію.

“Це перша відома успішна атака на російський підводний човен у війні. Потенційно найбільший удар по російських військово-морських об'єктах за всю війну”, - зазначили в Sky News.

Довідково

На початку року Великобританія передала Збройним силам України ракети Storm Shadow. У ракет дальність польоту - понад 241 кілометр.

Нагадаємо

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УНН повідомив, що у тимчасово окупованому Севастополі у ніч на середу, 13 вересня, було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен.

У міноборони росії повідомляли, що уночі зазнав ударів судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Як наслідок — отримали пошкодження дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» і великий десантний корабель «Мінськ».

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