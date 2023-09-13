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Подводная лодка и корабль рф в Севастополе был поражен ракетами Storm Shadow - Sky News

Подводная лодка и корабль рф в Севастополе был поражен ракетами Storm Shadow - Sky News

Киев • УНН

 • 482260 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украина в ночь на среду атаковала Севастополь и поразила подводную лодку и корабль флота рф с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Украинский и западный источники сообщили журналистам, что во время атаки на штаб Черноморского флота рф были применены британские крылатые ракеты Storm Shadow.

"Это был Storm Shadow", - сообщил один из источников.

Министерство обороны Великобритании пока не комментирует ситуацию.

“Это первая известная успешная атака на российскую подводную лодку в войне. Потенциально самый большой удар по российским военно-морским объектам за всю войну”, - отметили в Sky News.

Справочно

В начале года Великобритания передала Вооруженным силам Украины ракеты Storm Shadow. У ракет дальность полета - более 241 километра.

Напомним

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии УНН сообщил, что во временно оккупированном Севастополе в ночь на среду, 13 сентября, были повреждены российский большой десантный корабль и подводная лодка.

В минобороны России сообщали, что ночью подвергся ударам судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате — получили повреждения дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».

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