Украинская атака на Севастопольский морской завод: СМИ показали последствия на спутниковых снимках

Детали

На видео – сравнение спутниковых снимков сервиса Planet.com, сделанных 12 и 13 сентября.

По предварительным данным, в результате удара ракетами Storm Shadow на территории завода были повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Ранее

13 сентября российские СМИ сообщили, что была совершена ночная атака на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате удара два человека погибли, еще 26 пострадали, а также были повреждены подводная лодка и десантный корабль.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов подтвердил, что во временно оккупированном Севастополе были повреждены российский большой десантный корабль и подводная лодка.

По данным британского СМИ Sky News, страна в ночь на среду атаковала Севастополь и поразила подводную лодку и корабль флота рф с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow.