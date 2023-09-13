Нічна атака у Севастополі: у росії заявляють про пошкодження підводного човна та десантного корабля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. російські ЗМІ повідомляють, що в результаті нічної атаки на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі двоє людей загинули, ще 26 постраждали. Також пошкоджені підводний човен та десантний корабель, пише УНН.
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“Двоє людей загинули і 26 постраждали внаслідок ракетної атаки ЗСУ на Севастопольський морський завод ім. С. Орджонікідзе. Усі загиблі та постраждалі - співробітники заводу”, - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що в результаті атаки пошкоджено два судна: дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ", вони загорілися. Обидва судна перебували на ремонті в сухому доці.
Нагадаємо
У ніч на 13 вересня близько 3.40 у Севастополі пролунали гучні вибухи та виникла пожежа. Як повідомили у Національному центрі спротиву, було влучання в районі Південної бухти.
Відомо, що зазнав ударів судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Як наслідок — отримали пошкодження два кораблі.