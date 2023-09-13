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Ночная атака в Севастополе: в россии заявляют о повреждении подводной лодки и десантного корабля

Киев • УНН

 • 336733 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. российские СМИ сообщают, что в результате ночной атаки на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе два человека погибли, еще 26 пострадали. Также повреждены подводная лодка и десантный корабль, пишет УНН.

Цитата

“Два человека погибли и 26 пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Севастопольский морской завод им. Все погибшие и пострадавшие - сотрудники завода”, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате атаки повреждены два судна: дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", они загорелись. Оба судна находились на ремонте в сухом доке.

Напомним

В ночь на 13 сентября около 3.40 в Севастополе раздались громкие взрывы и возник пожар. Как сообщили в Национальном центре сопротивления, было попадание в районе Южной бухты.

Известно, что подвергся ударам судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате — получили повреждения два корабля. 

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