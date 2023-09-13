У Севастополі внаслідок нічної атаки пошкоджені два кораблі – міноборони рф
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Уночі зазнав ударів судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Як наслідок — отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті. Про це заявили у міноборони росії, передає УНН.
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Зазначається, що кораблі Чорноморського флоту атакували десять крилатих ракет та три безекіпажні катери.
Засобами ППО нібито збито сім крилатих ракет, а патрульним кораблем "Василь Биків" знищено всі безекіпажні катери.
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«Засобами ППО збито сім крилатих ракет, а патрульним кораблем "Василь Биків" знищено всі безекіпажні катери. Внаслідок влучення крилатих ракет отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті», — йдеться у повідомленні міноборони рф.
Нагадаємо
Голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що ракетного удару цієї ночі було завдано по суднобудівному заводу. Він додав, що внаслідок атаки постраждали 24 людини — четверо перебувають у стані середньої тяжкості.
У ніч на 13 вересня близько 3.40 у Севастополі пролунали гучні вибухи та виникла пожежа. Як повідомили у Національному центрі спротиву, було влучання в районі Південної бухти.