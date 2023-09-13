В Севастополе в результате ночной атаки повреждены два корабля - минобороны рф

Детали

Отмечается, что корабли Черноморского флота атаковали десять крылатых ракет и три безэкипажных катера.

Средствами ПВО якобы сбито семь крылатых ракет, а патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера.

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«Средствами ПВО сбито семь крылатых ракет, а патрульным кораблем "Василь Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет получили повреждения два корабля, находящихся на ремонте», — говорится в сообщении минобороны рф.

Напомним

Глава оккупационной власти Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ракетный удар этой ночью был нанесен по судостроительному заводу. Он добавил, что в результате атаки пострадали 24 человека — четверо находятся в состоянии средней тяжести.

В ночь на 13 сентября около 3.40 в Севастополе раздались громкие взрывы и возник пожар. Как сообщили в Национальном центре сопротивления, было попадание в районе Южной бухты.