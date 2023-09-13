Внаслідок вибухів у Севастополі постраждали 24 людини – окупаційна влада
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що ракетного удару цієї ночі було завдано по суднобудівному заводу. Він додав, що внаслідок атаки постраждали 24 людини — четверо перебувають у стані середньої тяжкості, передає УНН.
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"Перебуваю на місці пожежі на південному майданчику Севморзаводу. Усі оперативні служби працюють на місці, жодної небезпеки для цивільних об'єктів у місті — нема", — написав Развожаєв.
Доповнення
Севморзавод — це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе.
Додамо
У ніч на 13 вересня близько 3.40 у Севастополі пролунали гучні вибухи та виникла пожежа. Як повідомили у Національному центрі спротиву, було влучання в районі Південної бухти.