Внаслідок вибухів у Севастополі постраждали 24 людини – окупаційна влада

Цитата

"Перебуваю на місці пожежі на південному майданчику Севморзаводу. Усі оперативні служби працюють на місці, жодної небезпеки для цивільних об'єктів у місті — нема", — написав Развожаєв.

Доповнення

Севморзавод — це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе.

Додамо

У ніч на 13 вересня близько 3.40 у Севастополі пролунали гучні вибухи та виникла пожежа. Як повідомили у Національному центрі спротиву, було влучання в районі Південної бухти.