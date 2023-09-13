В результате взрывов в Севастополе пострадали 24 человека - оккупационные власти
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Глава оккупационной власти Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ракетный удар этой ночью был нанесен по судостроительному заводу. Он добавил, что в результате атаки пострадали 24 человека — четверо находятся в состоянии средней тяжести, передает УНН.
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"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет", — написал Развожаев.
Дополнение
Севморзавод — это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе.
Добавим
В ночь на 13 сентября около 3.40 в Севастополе раздались громкие взрывы и возник пожар. Как сообщили в Национальном центре сопротивления, было попадание в районе Южной бухты.