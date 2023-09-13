В результате взрывов в Севастополе пострадали 24 человека - оккупационные власти

Цитата

"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет", — написал Развожаев.

Дополнение

Севморзавод — это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе.

Добавим

В ночь на 13 сентября около 3.40 в Севастополе раздались громкие взрывы и возник пожар. Как сообщили в Национальном центре сопротивления, было попадание в районе Южной бухты.