Атака на судоремонтный завод в Севастополе 13 сентября: оккупанты ищут виноватых среди местного населения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Крыму российские захватчики вчера провели незаконные обыски у жителей, которые якобы могут быть причастны к событиям на судоремонтном заводе 13 сентября, сообщило Постоянное Представительство Президента в АРК, передает УНН.
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"В оккупированном Крыму прошли обыски у жителей, которые якобы могут быть причастны к событиям на судоремонтном заводе 13 сентября", - говорится в сообщении.
"Кроме незаконных обысков, оккупанты проводят допросы жителей, которым выдвигают абсурдные обвинения в ночной атаке на Севморзавод", - отметили в Представительстве.
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В ночь на 13 сентября около 3.40 в Севастополе раздались громкие взрыви возник пожар. Как сообщили в Национальном центре сопротивления, было попадание в районе Южной бухты. российские СМИ уточнили, что "хлопок" произошел на судоремонтном заводе им. Орджоникидзе в городе Севастополе. Были повреждены подводная лодка и десантный корабль.
Последствия пожара зафиксировали спутники NASA. Журналисту УНН представитель ГУР МОУ Андрей Юсов подтвердил информацию о повреждении российского большого десантного корабля и подводной лодки. "Дальше будет…", добавил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
Sky News сообщило, что Украина атаковала флот рф с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow. В украинской разведке заявили, что российские оккупанты с большой вероятностью не смогут восстановить поврежденную технику.
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