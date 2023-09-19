В Крыму сообщают о звуках взрывов: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Во временно оккупированном Крыму сообщают, что были слышны звуки взрывов - в Севастополе и Черноморском районе, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.
Детали
По данным “Крым. Реалии”, в центральной части Севастополя в 15:47 был слышен отдаленный звук, похожий на взрыв. Отмечается, что определить направление звука невозможно.
В то же время Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о том, что в Черноморском районе Крыма прогремел взрыв.
российские оккупационные “власти” Крыма и Севастополя, а также военные рф о взрывах пока не сообщали.
Дополнение
В Крыму российские захватчики 18 сентября провели незаконные обыски у жителей, которые якобы могут быть причастны к событиям на судоремонтном заводе 13 сентября, сообщило Постоянное Представительство Президента в АРК.