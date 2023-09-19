Оккупанты отводят корабли из Севастопольской бухты - АТЕШ

Цитата

“Российские военные корабли приняли единственно правильное решение - уйти из Севастополя. Желаем всем войскам принять такое же. Иначе им не спастись”, - пишет АТЕШ.

Детали

АТЕШ отмечает, что их агент провел разведку одной из стоянок военных кораблей, которая расположена между малыми бухтами “Докова” и “Голландия”, по координатам: 44.6242768, 33.5569008. Известно, что часть военных кораблей уже отвели, часть готовится к этому.

Партизаны также разведали территорию вокруг объекта и выяснили, что с начала войны бухту закрыли для военных нужд. На подъезде установлено КПП, гражданских не пускают. На стоянке замечены исключительно военные корабли.

Напомним



Во временно оккупированном Крыму сообщают, что были слышны звуки взрывов - в Севастополе и Черноморском районе.