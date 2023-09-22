В Севастополі повідомляють про вибухи: над містом димова завіса

Деталі

Пабліки тимчасово окупованого Криму повідомляли, що було чутно звуки вибухів. Після чого з'явились повідомляння про застосування димової завіси в Севастополі.

Із смт Чорноморське повідомляють про запуск ракети, імовірно - це працює російська ППО, зазначають місцеві ЗМІ.

На Керченському мосту перекрито рух.



Доповнення

Також повідомляється, що на центральній набережній Феодосії нібито проводяться роботи з розмінування знайденого боєприпасу. Прохід для жителів і гостей міста тимчасово перекрито.

Додамо

21 вересня в окупованому Криму також пролунала низка вибухів. За даними "ЧП Севастополь", вибухи чули в районі Студмістечка, бухти Омега та над Фіолентом.