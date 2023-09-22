В Севастополе сообщают о взрывах: над городом дымовая завеса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Крымские Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов во временно купленном Севастополе, город окутала дымовая завеса, информирует УНН.
Детали
Паблики временно оккупированного Крыма сообщали, что были слышны звуки взрывов. После чего появились сообщения о применении дымовой завесы в Севастополе.
Из пгт Черноморское сообщают о запуске ракеты, вероятно - это работает российская ПВО, отмечают местные СМИ.
На Керченском мосту перекрыто движение.
Дополнение
Также сообщается, что на центральной набережной Феодосии якобы проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса. Проход для жителей и гостей города временно перекрыт.
Добавим
21 сентября в оккупированном Крыму также прогремел ряд взрывов. По данным "ЧП Севастополь", взрывы слышали в районе Студгородка, бухты Омега и над Фиолентом.