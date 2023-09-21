В окупованому Криму "бавовна": у Севастополі пролунали вибухи

Деталі

За даними "ЧП Севастополь", вибухи чули в районі Студмістечка, бухти Омега та над Фіолентом.

Крім того, Telegram-канал повідомляє, що "щось дуже голосно впало у районі пр. Жовтневої революції".

Нагадаємо

У Криму триває сезон "бавовни".

Як повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, "бавовна" буде відбуватися й надалі на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, адже Україна має знищувати ворога і його логістику.