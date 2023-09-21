В окупованому Криму "бавовна": у Севастополі пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. В окупованому Криму пролунала низка вибухів. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, "бавовна" в Севастополі, передає УНН.
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За даними "ЧП Севастополь", вибухи чули в районі Студмістечка, бухти Омега та над Фіолентом.
Крім того, Telegram-канал повідомляє, що "щось дуже голосно впало у районі пр. Жовтневої революції".
Нагадаємо
У Криму триває сезон "бавовни".
Як повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, "бавовна" буде відбуватися й надалі на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, адже Україна має знищувати ворога і його логістику.