"Бавовна" на окупованих територіях буде продовжуватися – Ігнат

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«Ми зараз з вами говоримо в прямому ефірі й пілоти наші, зокрема і в цей час застосовують ті типи озброєння надані партнерами – це й ракети HARM, бомби JDAM, крилаті ракети Storm Shadow та «Скальп». Ми не можемо говорити, що де, саме і як, але ви бачите результати роботи Повітряних сил, зокрема, це два кораблі, які відправлені в слід за крейсером «москва», тобто були знищені точними ударами наших пілотів», - розповів Ігнат.

Він зазначив, що здійснюють й інші удари – це ураження складів боєприпасів на окупованій території, зокрема, в Криму.

«Ви теж бачите цю «бавовну» й воно буде відбуватися й надалі. Ми не можемо в односторонньому порядку просто захищатися, ми маємо знищувати ворога, його логістику», - сказав Ігнат.

Доповнення

СБУ та ВМС цієї ночі завдали масштабний вогневий удар по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Удари влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.