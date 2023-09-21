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"Хлопок" на оккупированных территориях будет продолжаться - Игнат

"Хлопок" на оккупированных территориях будет продолжаться - Игнат

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. «Хлопок» будет происходить и в дальнейшем на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, ведь Украина должна уничтожать врага и его логистику. Об этом сообщил представитель Воздушных Сил Юрий Игнат во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы сейчас с вами говорим в прямом эфире и пилоты наши, в том числе и в это время применяют те типы вооружения предоставленные партнерами – это и ракеты HARM, бомбы JDAM, крылатые ракеты Storm Shadow и «Скальп». Мы не можем говорить, что где, именно и как, но вы видите результаты работы Воздушных сил, в частности, это два корабля, которые отправлены в след за крейсером «москва», то есть были уничтожены точными ударами наших пилотов», - рассказал Игнат.

Он отметил, что осуществляют и другие удары – это поражение складов боеприпасов на оккупированной территории, в частности, в Крыму.

«Вы тоже видите этот «хлопок» и он будет происходить и дальше. Мы не можем в одностороннем порядке просто защищаться, мы должны уничтожать врага, его логистику», - сказал Игнат.

Дополнение

СБУ и ВМС этой ночью нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму. Удары попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.

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