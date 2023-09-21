В оккупированном Крыму "хлопок": в Севастополе прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В оккупированном Крыму прогремел ряд взрывов. Как сообщают местные Telegram-каналы, "хлопок" в Севастополе, передает УНН.
Детали
По данным "ЧП Севастополь", взрывы слышали в районе Студгородка, бухты Омега и над Фиолентом.
Кроме того, Telegram-канал сообщает, что "что-то очень громко упало в районе пр. Октябрьской революции".
Напомним
В Крыму продолжается сезон "хлопка".
Как сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, "хлопок" будет происходить и в дальнейшем на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, ведь Украина должна уничтожать врага и его логистику.