В росії заявляють про збиття ракети і двох БПЛА над Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Міноборони росії заявило про спробу атаки керованими ракетами і БПЛА по об'єктах Криму. Працювало ворожа ППО, повідомляє УНН.
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22 вересня близько 10.30 ранку Крим був атакований авіаційними керованими ракетами і БПЛА.
Ворожа ППО буцімто збила біля західного узбережжя півострова одну українську керовану ракету і два БПЛА.
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