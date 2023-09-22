В оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев заявил, что по штабу черноморского флота рф якобы нанесен ракетный удар, передает УНН.
Цитата
"По штабу флота", с его слов, "нанесли ракетный удар".
"Возле театра Луначарского упал осколок", – написал развожаев в телеграм-канале.
"Крым.Реалии" сообщали перед этим, что в Севастополе прогремели три мощных взрыва, от которых задрожали стекла в окнах.
Телеграм-каналы также сообщают о работе ПВО в Сакском и Бахчисарайском районах Крыма.
Дополнение
Ранее минобороны рф заявило о попытке атаки управляемыми ракетами и БПЛА по объектам Крыма.