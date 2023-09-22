Минобороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота россии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму, передает УНН.
Детали
Как указано, "ракетный удар по городу Севастополь" был нанесен сегодня днем.
В мо рф утверждают, будто "при отражении ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет".
"В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации, один военнослужащий погиб", - указали в мо рф в телеграм-канале.
Напомним
В оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.