Силы обороны сегодня нанесли удар по штабу командования черноморского флота в Севастополе - СтратКом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. ВСУ нанесли удар по штабу командования черноморского флота россии в оккупированном Севастополе. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, передает УНН.
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"22 сентября около 12:00 Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе", - говорится в сообщении.
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Напомним
В оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.
Впоследствии Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму.