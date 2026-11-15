Трамп готовит жёсткий ответ демократам в Конгрессе — США грозит масштабный конституционный конфликт
Киев • УНН
Белый дом планирует блокировать запросы демократов и проверять их действия. Эксперты предупреждают о возможном конституционном конфликте в США.
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию противодействия расследованиям демократов после их победы на промежуточных выборах в Конгресс. Белый дом рассматривает возможность не только блокировать парламентские запросы, но и добиваться уголовного преследования законодателей за отдельные действия. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
По информации издания, ключевую роль в подготовке стратегии играет новый руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер. К работе также привлекли Министерство юстиции и юридическую службу президентской администрации.
Демократы планируют расследовать деятельность Трампа, членов его семьи, высокопоставленных чиновников и крупных спонсоров президента.
В частности, сенаторы Элизабет Уоррен и Ричард Блюменталь, а также конгрессмен Роберт Гарсия инициировали проверку деятельности Мередит О'Рурк, которая, согласно обнародованным данным, координировала привлечение более 800 млн долларов на строительные проекты Трампа.
Законодатели выразили подозрения в возможной коррупции и предоставлении политических услуг в обмен на пожертвования. Представитель О'Рурк отверг эти обвинения.
Трамп требует расследовать действия демократов
Президент США поручил Министерству юстиции проверить действия законодателей, назвав их письма спонсорам угрозами.
После этого федеральный прокурор Аарон Рейтц предупредил сенатора Блюменталя о возможных юридических последствиях продолжения расследования финансирования строительства бального зала Белого дома.
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Генеральный прокурор Тодд Бланш заявил, что уголовных производств в отношении высказываний будущих членов Конгресса в настоящее время нет, однако определённые угрозы могут представлять собой преступление.
В то же время юридические эксперты ставят под сомнение законность таких предупреждений, поскольку Конституция США защищает законодателей от преследования за их парламентскую деятельность.
Как отмечает NYT, противостояние между Белым домом и Конгрессом может перерасти в масштабный конституционный конфликт между исполнительной и законодательной ветвями власти.
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