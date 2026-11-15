Италия начала устанавливать на свои танки, которые передавала ВСУ, защиту от дронов по примеру Украины — что изменилось

Трамп готовит жёсткий ответ демократам в Конгрессе — США грозит масштабный конституционный конфликт

США готовят прямые переговоры России с Европой о завершении войны в Украине — Кушнер раскрыл следующие шаги Вашингтона

США пересмотрели планы масштабного вывода войск из Европы — Пентагон готовит новый сценарий для Трампа

Кремль предложил США разделить Европу на сферы влияния — NYT

Украина потерпела третье подряд поражение в Лиге наций и оказалась в шаге от вылета в низший дивизион

Украинские F-16 сбивают большинство реактивных дронов России: Минобороны просит Канаду ускорить поставки 20-мм боеприпасов

путин выдвинул ультиматум Великобритании: речь идет о ядерном оружии и Украине - The Telegraph

путин, Трамп и Си встретятся на следующей неделе для переговоров - Reuters