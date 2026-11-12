Конгресс США требует от администрации Трампа и SpaceX объяснений из-за ограничений Starshield для Украины

$45.320.1850.480.60
ukenru
17:42 • 36 просмотра
Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"
17:20 • 3450 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo
16:35 • 8822 просмотра
Уиткофф после визита в Москву заявил о договоренности относительно следующей трехсторонней встречи
16:23 • 9084 просмотра
"Одна легенда змінит другую" — Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
15:07 • 12655 просмотра
Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia
14:49 • 14134 просмотра
"Нужно выяснить все детали" — в ОП отреагировали на предложение путина провести гуммиссию в Константиновке
14:16 • 19884 просмотра
В Краматорске прекратит работу последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка
13:28 • 37682 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины
11:45 • 33615 просмотра
Фон дер Ляйен анонсировала 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию дефицита для УкраиныPhoto
12 ноября, 11:33 • 29469 просмотра
Бронирование во время мобилизации: правительство готовит изменения для критически важных предприятий до 2027 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Удар рф по многоэтажке в Киеве: погибла женщина, 5 пострадавшихPhoto12 ноября, 07:52 • 39610 просмотра
Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика12 ноября, 08:28 • 32028 просмотра
Уиткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле - первые детали12:18 • 27948 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 31110 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 12129 просмотра
публикации
Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"17:42 • 44 просмотра
"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 4298 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 12208 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины13:28 • 37684 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
12 ноября, 07:35 • 54647 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Китай
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo17:20 • 3462 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ16:51 • 2288 просмотра
В Германии ищут смотрителя башни XII века с бесплатным жильём, но есть нюанс16:18 • 4272 просмотра
Драка между бойцами UFC Нурмагомедовым и Двалишвили в Абу-Даби: полиция заявила о восьми задержанных Video15:30 • 5386 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 31181 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Старлинк
Ка-50

Конгресс США требует от администрации Трампа и SpaceX объяснений из-за ограничений Starshield для Украины

Киев • УНН

 • 564 просмотра

105 американских законодателей требуют от администрации Трампа и SpaceX отчёта об ограничениях Starshield. Они призывают восстановить полный доступ.

Конгресс США требует от администрации Трампа и SpaceX объяснений из-за ограничений Starshield для Украины

Двухпартийная группа поддержки Украины в Конгрессе США требует от администрации Дональда Трампа и компании SpaceX объяснений относительно ограничений Starshield для Украины. Об этом говорится в сообщении группы в социальной сети X, пишет УНН.

От имени 105 членов Кокуса Украины в Конгрессе обеих партий мы выражаем крайнюю обеспокоенность сообщениями из Украины о том, что скорость работы Starshield вновь ограничили

- говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что Конгресс неоднократно заявлял: способность Украины защищать себя и остальную Европу является жизненно важным национальным интересом Соединённых Штатов.

Мы требуем от администрации Трампа и SpaceX полного отчёта о том, как и почему это произошло, а также немедленных действий для восстановления полного доступа к Starshield

- заявили законодатели.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь ограничили скорость работы Starshield, в частности на временно оккупированных территориях, что затрудняет работу украинских дронов-перехватчиков и позволяет большему числу российских беспилотников достигать целей

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
SpaceX
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина