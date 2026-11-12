Конгресс США требует от администрации Трампа и SpaceX объяснений из-за ограничений Starshield для Украины

Двухпартийная группа поддержки Украины в Конгрессе США требует от администрации Дональда Трампа и компании SpaceX объяснений относительно ограничений Starshield для Украины. Об этом говорится в сообщении группы в социальной сети X, пишет УНН.

От имени 105 членов Кокуса Украины в Конгрессе обеих партий мы выражаем крайнюю обеспокоенность сообщениями из Украины о том, что скорость работы Starshield вновь ограничили - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что Конгресс неоднократно заявлял: способность Украины защищать себя и остальную Европу является жизненно важным национальным интересом Соединённых Штатов.

Мы требуем от администрации Трампа и SpaceX полного отчёта о том, как и почему это произошло, а также немедленных действий для восстановления полного доступа к Starshield - заявили законодатели.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь ограничили скорость работы Starshield, в частности на временно оккупированных территориях, что затрудняет работу украинских дронов-перехватчиков и позволяет большему числу российских беспилотников достигать целей