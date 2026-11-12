Конгрес США вимагає від адміністрації Трампа та SpaceX пояснень через обмеження Starshield для України
Київ • УНН
105 американських законодавців вимагають від адміністрації Трампа і SpaceX звіту про обмеження Starshield. Вони закликають відновити повний доступ.
Двопартійна група підтримки України у Конгресі США вимагає від адміністрації Дональда Трампа та компанії SpaceX пояснень щодо обмежень Starshield для України. Про це йдеться в дописі групи у соцмережі Х, пише УНН.
Від імені 105 членів Кокусу України в Конгресі обох партій ми висловлюємо надзвичайне занепокоєння повідомленнями з України про те, що швидкість роботи Starshield знову обмежили
Також наголошується, що Конгрес неодноразово заявляв: здатність України захищати себе та решту Європи є життєво важливим національним інтересом Сполучених Штатів.
Ми вимагаємо від адміністрації Трампа та SpaceX повного звіту про те, як і чому це сталося, а також негайних дій для відновлення повного доступу до Starshield
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні знову є обмеження швидкості Starshield, зокрема на тимчасово окупованих територіях, що ускладнює роботу українських дронів-перехоплювачів і дозволяє більшій кількості російських безпілотників досягати цілей