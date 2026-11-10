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Трамп поставил под сомнение честность промежуточных выборов в США и обвинил машины для подсчёта голосов

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

Президент США не привёл доказательств манипуляций на промежуточных выборах. Его заявления о влиянии машин на результаты остаются неподтверждёнными.

Трамп поставил под сомнение честность промежуточных выборов в США и обвинил машины для подсчёта голосов

Президент США Дональд Трамп заявил о сомнениях в честности промежуточных выборов в Конгресс и предположил, что на их результаты могли повлиять электронные системы подсчёта голосов. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в социальных сетях, пишет УНН.

Детали

Трамп обратил внимание на расхождения между предвыборными опросами и фактическими результатами голосования. По его мнению, некоторые ранние результаты были настолько неожиданными, что поставили под сомнение возможность победы независимо от явки избирателей.

Неужели кто-то действительно считает, что эти "выборы" были честными? Как результаты опросов могли настолько разойтись с реальностью? Некоторые ранние "вбросы" результатов голосования были настолько масштабными, что победить было невозможно, сколько бы людей ни пришло голосовать. Всё дело в машинах для подсчёта голосов, которые гораздо важнее самого избирателя!

– написал президент США.

В то же время в приведённом заявлении Трамп не представил конкретных доказательств манипуляций с голосами или вмешательства в работу оборудования для их подсчёта.

Утверждения президента о возможных нарушениях остаются неподтверждёнными.

Степан Гафтко

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Соединённые Штаты