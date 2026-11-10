Трамп поставив під сумнів чесність проміжних виборів у США та звинуватив машини для підрахунку голосів

Президент США Дональд Трамп заявив про сумніви в чесності проміжних виборів до Конгресу та припустив, що на їхні результати могли вплинути електронні системи підрахунку голосів. Відповідне повідомлення американський лідер опублікував у соціальних мережах, пише УНН.

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Трамп звернув увагу на розбіжності між передвиборчими опитуваннями та фактичними результатами голосування. На його думку, деякі ранні результати були настільки несподіваними, що поставили під сумнів можливість перемоги незалежно від явки виборців.

Невже хтось справді вважає, що ці "вибори" були чесними? Як результати опитувань могли настільки розійтися з реальністю? Деякі ранні "вкидання" результатів голосування були настільки масштабними, що перемогти було неможливо, скільки б людей не прийшло голосувати. Уся справа в машинах для підрахунку голосів, які набагато важливіші за самого виборця! – написав президент США.

Водночас у наведеній заяві Трамп не представив конкретних доказів маніпуляцій із голосами чи втручання в роботу обладнання для їх підрахунку.

Твердження президента про можливі порушення залишаються непідтвердженими.

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