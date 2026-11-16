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Зорі можуть зникнути з нічного неба через космічні дата-центри – вчені попередили про загрозу

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Десятки тисяч космічних дата-центрів можуть змінити вигляд нічного неба та ускладнити роботу астрономів. Вчені також попереджають про зіткнення й орбітальне сміття.

Зорі можуть зникнути з нічного неба через космічні дата-центри – вчені попередили про загрозу

Масове розміщення центрів обробки даних зі штучним інтелектом на орбіті Землі може кардинально змінити вигляд нічного неба. Вчені попереджають, що супутники можуть стати помітнішими за зорі та створити серйозні проблеми для астрономічних спостережень. Про це повідомляє Axios із посиланням на нове наукове дослідження, пише УНН.

Деталі

За оцінками дослідників, розгортання десятків тисяч орбітальних дата-центрів може призвести до того, що в більшості регіонів світу найяскравішими об'єктами нічного неба стануть штучні супутники.

Крім світлового забруднення, науковці попереджають про ризик зіткнень космічних апаратів, які рухаються зі швидкістю близько 27 000 км/год, та збільшення кількості орбітального сміття.

Компанії планують запустити десятки тисяч супутників

За даними Quilty Space, інвестиції в космічні дата-центри зросли зі $197 млн у 2025 році до $1,11 млрд у 2026-му.

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SpaceX подала заявку на створення мережі з 1 млн супутників. Водночас проєкти Starcloud та Blue Origin передбачають потенційне розгортання 88 000 і 51 600 апаратів відповідно.

Однак експерти наголошують, що заявлені цифри не означають фактичного запуску всіх супутників.

Провідний автор дослідження Девід Сандалоу закликав компанії діяти обережно, оскільки наслідки масового розміщення дата-центрів у космосі досі недостатньо вивчені.

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Степан Гафтко

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