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Джонні Депп повернувся на вершину кінопрокату вперше за 8 років – новий фільм вже зібрав $42 млн

Київ • УНН

 • 0 перегляди

«Ебенезер» зібрав $42 млн у світі за дебютні вихідні та очолив прокат США. 51% глядачів назвали Деппа головною причиною перегляду.

Джонні Депп повернувся на вершину кінопрокату вперше за 8 років – новий фільм вже зібрав $42 млн

Американський актор Джонні Депп повернувся на перше місце американського кінопрокату зі стрічкою "Ебенезер", яка стала його першим великим студійним фільмом за 8 років. Картина заробила $42 млн у світовому прокаті за дебютні вихідні. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Фільм студії Paramount Pictures очолив американський прокат зі зборами близько $19 млн. Його показували у 3535 кінотеатрах, а ще $23 млн стрічка заробила на 63 міжнародних ринках.

Це важливий етап у кар'єрі Деппа після тривалого конфлікту з колишньою дружиною Ембер Герд та судових процесів, які вплинули на його становище в Голлівуді.

Глядачі підтримали повернення Деппа

За результатами опитувань PostTrak, 51% глядачів назвали саме Джонні Деппа головною причиною походу в кіно. Водночас 65% опитаних заявили, що обов'язково рекомендуватимуть стрічку друзям.

Режисером фільму за мотивами творів Чарльза Діккенса став Ті Вест. Разом із Деппом у картині знялися Руперт Грінт, Дейзі Рідлі, Сем Клафлін та Андреа Райзборо.

Попри успіх серед глядачів, критики сприйняли стрічку стриманіше – її рейтинг на Rotten Tomatoes становить 52%.

Наступний фільм Деппа, трилер "Денний п'яниця", має вийти в березні 2027 року.

Вийшов новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва" з Джонні Деппом02.10.26, 11:29 • 38671 перегляд

Степан Гафтко

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