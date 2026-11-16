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Майкл Джей Фокс уперше за тривалий час з'явився на публіці з дружиною та трьома доньками

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Актор відвідав благодійний гала-вечір із дружиною Трейсі Поллан і трьома доньками. Його фонд фінансує дослідження хвороби Паркінсона.

Майкл Джей Фокс уперше за тривалий час з'явився на публіці з дружиною та трьома доньками

Американський актор Майкл Джей Фокс, відомий за фільмом "Назад у майбутнє", разом із дружиною Трейсі Поллан та трьома доньками відвідав благодійний вечір у Нью-Йорку. Родина рідко з'являється на публічних заходах у такому складі. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

14 листопада 65-річний актор відвідав щорічний гала-вечір свого благодійного фонду в готелі Waldorf Astoria. Разом із подружжям на червоній доріжці позували 31-річні доньки-близнючки Аквінна та Шуйлер і 25-річна Есме.

37-річний син подружжя Сем на заході не був присутній.

Родина підтримує актора в боротьбі з хворобою Паркінсона

Фокс заснував благодійний фонд у 2000 році, через 9 років після того, як лікарі діагностували в нього хворобу Паркінсона. Організація фінансує наукові дослідження та пошук методів лікування захворювання.

Трейсі Поллан розповіла, що зібрані кошти спрямовують безпосередньо на роботу науковців. За її словами, дослідники вже досягли значного прогресу.

Говорячи про життя родини з хворобою актора, вона наголосила, що важливо зосереджуватися на сьогоденні та долати труднощі день за днем.

Раніше Фокс під час вручення премії "Еммі" 2026 року подякував дружині та дітям за терпіння, підтримку й любов.

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Степан Гафтко

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