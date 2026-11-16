Майкл Джей Фокс впервые за долгое время появился на публике с женой и тремя дочерьми

Американский актер Майкл Джей Фокс, известный по фильму «Назад в будущее», вместе с женой Трейси Поллан и тремя дочерьми посетил благотворительный вечер в Нью-Йорке. Семья редко появляется на публичных мероприятиях в таком составе. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

14 ноября 65-летний актер посетил ежегодный гала-вечер своего благотворительного фонда в отеле Waldorf Astoria. Вместе с супругами на красной дорожке позировали 31-летние дочери-близнецы Аквинна и Шайлер и 25-летняя Эсме.

37-летний сын супругов Сэм на мероприятии не присутствовал.

Семья поддерживает актера в борьбе с болезнью Паркинсона

Фокс основал благотворительный фонд в 2000 году, через 9 лет после того, как врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона. Организация финансирует научные исследования и поиск методов лечения заболевания.

Трейси Поллан рассказала, что собранные средства направляют непосредственно на работу ученых. По ее словам, исследователи уже достигли значительного прогресса.

Говоря о жизни семьи с болезнью актера, она подчеркнула, что важно сосредотачиваться на настоящем и преодолевать трудности день за днем.

Ранее Фокс во время вручения премии «Эмми» 2026 года поблагодарил жену и детей за терпение, поддержку и любовь.

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