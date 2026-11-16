росія вперше показала наземний запуск ракети "Бандероль" – експерти пояснили нову загрозу для України

росія вперше оприлюднила відео запуску малогабаритної крилатої ракети "Дань-Т", відомої також як S8000 "Бандероль", із наземної установки. Такий спосіб запуску може ускладнити роботу української ППО та дозволити ворогу проводити масованіші атаки. Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.

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Випробування продемонстрували під час російських військових навчань "Центр-2026". Раніше ракети цього типу запускали з ударних гелікоптерів Ми-28НМ, а можливість наземного старту лише демонстрували на виставках.

На оприлюднених кадрах видно, що ракета використовує твердопаливний прискорювач, який забезпечує початкову швидкість і набір висоти.

Чому наземний запуск небезпечніший для України

За оцінкою аналітиків, наземні установки значно складніше виявити до моменту пуску, ніж гелікоптери чи безпілотники "Орион". Це може скоротити час, який українська ППО має для підготовки до атаки.

Крім того, наземні установки дешевші за авіаційні носії, тому росія потенційно зможе використовувати їх у більшій кількості.

Водночас запуск із землі дещо зменшує максимальну дальність польоту ракети через додаткові витрати палива.

Наразі підтверджених випадків застосування наземних пускових установок "Бандероль" проти України немає.

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