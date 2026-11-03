Сили оборони України за жовтень знищили понад 8 тисяч повітряних цілей

Упродовж жовтня 2026 року Сили оборони України знищили понад 8 тисяч повітряних цілей і знешкодили понад 43 тисячі БпЛА тактичного рівня. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

У жовтні українські військові знищили:

14 крилатих ракет Х-101;

11 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

12 крилатих ракет "Калібр";

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

8 крилатих ракет "Іскандер-К";

1 протикорабельну ракету "Циркон";

143 S8000 "Бандероль”;

4455 ударних БпЛА типу Shahed-131/136, Гербера, дрони-імітатори типу "Пародія";

2688 ударних БпЛА типу Shahed-238;

1104 розвідувальних БпЛА;

809 БпЛА "Lancet".

Авіацією Повітряних Сил впродовж жовтня здійснено понад 1200 літаковильотів, зокрема понад 1100 - на винищувальне авіаційне прикриття та близько 70 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ - йдеться у дописі.

Нагадаємо

За добу Сили оборони знищили 2060 російських військових, 1413 безпілотників і 39 артсистем. Загальні втрати російської армії сягнули 1 594 830 осіб.