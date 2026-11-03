Сили оборони України за жовтень знищили понад 8 тисяч повітряних цілей
Київ • УНН
У жовтні українські військові знищили понад 8 тисяч повітряних цілей і знешкодили понад 43 тисячі тактичних БпЛА. Авіація здійснила понад 1200 вильотів.
Упродовж жовтня 2026 року Сили оборони України знищили понад 8 тисяч повітряних цілей і знешкодили понад 43 тисячі БпЛА тактичного рівня. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
У жовтні українські військові знищили:
- 14 крилатих ракет Х-101;
- 11 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 8 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 1 протикорабельну ракету "Циркон";
- 143 S8000 "Бандероль”;
- 4455 ударних БпЛА типу Shahed-131/136, Гербера, дрони-імітатори
типу "Пародія";
- 2688 ударних БпЛА типу Shahed-238;
- 1104 розвідувальних БпЛА;
- 809 БпЛА "Lancet".
Авіацією Повітряних Сил впродовж жовтня здійснено понад 1200 літаковильотів, зокрема понад 1100 - на винищувальне авіаційне прикриття та близько 70 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ
Нагадаємо
За добу Сили оборони знищили 2060 російських військових, 1413 безпілотників і 39 артсистем. Загальні втрати російської армії сягнули 1 594 830 осіб.