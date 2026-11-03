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The New York Times
Техніка
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Сили оборони України за жовтень знищили понад 8 тисяч повітряних цілей

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У жовтні українські військові знищили понад 8 тисяч повітряних цілей і знешкодили понад 43 тисячі тактичних БпЛА. Авіація здійснила понад 1200 вильотів.

Сили оборони України за жовтень знищили понад 8 тисяч повітряних цілей

Упродовж жовтня 2026 року Сили оборони України знищили понад 8 тисяч повітряних цілей і знешкодили понад 43 тисячі БпЛА тактичного рівня. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

У жовтні українські військові знищили:

  • 14 крилатих ракет Х-101;
    • 11 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
      • 12 крилатих ракет "Калібр";
        • 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
          • 8 крилатих ракет "Іскандер-К";
            • 1 протикорабельну ракету "Циркон";
              • 143 S8000 "Бандероль”;
                • 4455 ударних БпЛА типу Shahed-131/136, Гербера, дрони-імітатори типу "Пародія";
                  • 2688 ударних БпЛА типу Shahed-238;
                    • 1104 розвідувальних БпЛА;
                      • 809 БпЛА "Lancet".

                        Авіацією Повітряних Сил впродовж жовтня здійснено понад 1200 літаковильотів, зокрема понад 1100 - на винищувальне авіаційне прикриття та близько 70 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ

                         - йдеться у дописі.

                        Нагадаємо

                        За добу Сили оборони знищили 2060 російських військових, 1413 безпілотників і 39 артсистем. Загальні втрати російської армії сягнули 1 594 830 осіб.

                        Алла Кіосак

                        Війна в УкраїніТехнології
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                        Ланцет (баражуючий боєприпас)
                        Х-101
                        «Калібр» (сімейство ракет)
                        Повітряні сили Збройних сил України
                        Збройні сили України
                        Х-59
                        Іскандер (ОТРК)