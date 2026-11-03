Стало відомо, скільки росіян і їхньої техніки ліквідували протягом доби Сили оборони

Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 2060 російських військових, а також знищили 1413 безпілотників та 39 артилерійських систем противника. Загальні втрати особового складу армії рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 594 830 осіб. Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ станом на 3 листопада 2026 року, пише УНН.

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Крім того, за добу російські війська втратили 4 бойові броньовані машини, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 наземні роботизовані комплекси, 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 одиниці спеціальної техніки.

Від початку повномасштабної війни росія втратила 12 452 танки, 25 633 бойові броньовані машини, 51 840 артилерійських систем, 2252 РСЗВ та 1731 засіб протиповітряної оборони.

Також знищено 452 літаки, 356 гелікоптерів, 593 954 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 5140 крилатих ракет, 3067 наземних роботизованих комплексів, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

Втрати автомобільної техніки та автоцистерн становлять 169 473 одиниці, спеціальної техніки – 4867.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.

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