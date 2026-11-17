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Лише з початку цього року органи прокуратури через суд відстояли права громад на землі водного фонду загальною площею майже 439 гектарів. Про це йдеться у відповіді Офісу Генерального прокурора на запит УНН щодо представництва інтересів держави в суді.

Землі водного фонду мають значну соціально-економічну, екологічну та біосферну роль. Збереження водних об’єктів та земель водного фонду, в тому числі їх прибережних смуг, є важливим для належного функціонування всіх елементів довкілля та життєдіяльності людини.

Ураховуючи значущість та важливість земель указаної категорії, органи прокуратури забезпечили ефективне вжиття заходів представницького характеру щодо повернення у власність держави земельних ділянок водного фонду. Захищалися інтереси держави щодо земель водного фонду через протиправне надання під забудову або для інших несумісних з їх цільовим призначенням потреб, незаконне заволодіння ними, попри те, що вони є обмеженими у цивільному обороті, не можуть передаватись у приватну власність та у користування для інших цілей, ніж визначені законом - йдеться у відповіді на запит.

Один з прикладів захисту від забудови земель водного фонду: повернення столичній громаді нижнього каскаду Совських ставків у місті Києві загальною площею понад 19 га вартістю 618 млн грн. Рішення суду виконано. Як наголосили в ОГП, таким чином посеред міста, в якому часто фіксується один із найвищих показників забруднення повітря у світі, збережено 19 гектарів дикої природи, де живуть болотяні черепахи, різні види флори та фауни (частина яких віднесена до Червоної книги), ростуть 350 видів вікових дерев.

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Також у столиці прокуратурою забезпечено виконання рішення суду, яким задоволено позов прокуратури в інтересах держави в особі Київської міської ради про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою водного фонду площею 3,2 га шляхом припинення володіння товариства на берегоукріплення (гідротехнічні споруди) загальною площею 2374 кв.м в урочищі Берковщина в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Крім того, у 2026 році Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечено виконання 27 судових рішень за позовами про зобов’язання фізичних осіб повернути Піщанській сільській раді земельні ділянки водного фонду площею 48 га розташовані на штучних островах у Самарській затоці р. Дніпро, які передані у приватну власність для ведення особистого селянського господарства. Державну реєстрацію спірних ділянок у Державному земельному кадастрі скасовано, речові права на них громадян припинено.

Господарським судом також було задоволено позов Стрийської окружної прокуратури Львівської області в інтересах держави до Стрийської міської ради, фізичної особи про визнання недійсним договору оренди та повернення земельної ділянки водного фонду площею 97,4 га. Прокурором встановлено, що міською радою без проведення земельних торгів передано ділянку в оренду для рибогосподарських потреб та обслуговування об’єктів нерухомості площею 453,2 кв. м, що в 2149 разів перевищує площу нерухомого майна, яке на ній розташоване.

Вінницькою обласною прокуратурою забезпечено виконання рішення суду про повернення територіальній громаді Гайсинської міської ради земельних ділянок Ладижинського водосховища площею 605 га, які використовувались фізичною особою - підприємцем без правовстановлюючих документів.

Полтавською обласною прокуратурою забезпечено виконання рішення суду, яким задоволено позов прокуратури в інтересах держави в особі Котелевської селищної ради до Сільськогосподарського кооперативу "Батьківщина" про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою водного фонду площею 17 га, яка розташована в межах прибережної захисної смуги річки Котельва та незаконно передана у приватну власність кооперативу для сільськогосподарських цілей.

Хмельницькою обласною прокуратурою забезпечено виконання рішення суду про повернення у комунальну власність Летичівської селищної ради земельної ділянки водного фонду площею 254 га з розташованим на ній водним об’єктом, які використовувалися суб’єктом господарювання без правовстановлюючих документів.