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Только с начала этого года органы прокуратуры через суд отстояли права громад на земли водного фонда общей площадью почти 439 гектаров. Об этом говорится в ответе Офиса Генерального прокурора на запрос УНН относительно представительства интересов государства в суде.

Земли водного фонда имеют значительную социально-экономическую, экологическую и биосферную роль. Сохранение водных объектов и земель водного фонда, в том числе их прибрежных полос, важно для надлежащего функционирования всех элементов окружающей среды и жизнедеятельности человека.

Учитывая значимость и важность земель указанной категории, органы прокуратуры обеспечили эффективное принятие мер представительского характера по возвращению в собственность государства земельных участков водного фонда. Защищались интересы государства в отношении земель водного фонда в связи с их противоправным предоставлением под застройку или для других несовместимых с их целевым назначением нужд, незаконным завладением ими, несмотря на то, что они ограничены в гражданском обороте, не могут передаваться в частную собственность и в пользование для иных целей, чем определенные законом - говорится в ответе на запрос.

Один из примеров защиты земель водного фонда от застройки: возвращение столичной громаде нижнего каскада Совских прудов в городе Киеве общей площадью более 19 га стоимостью 618 млн грн. Решение суда исполнено. Как подчеркнули в ОГП, таким образом посреди города, в котором часто фиксируется один из самых высоких в мире показателей загрязнения воздуха, сохранено 19 гектаров дикой природы, где обитают болотные черепахи, различные виды флоры и фауны (часть которых занесена в Красную книгу), растут 350 видов вековых деревьев.

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Также в столице прокуратурой обеспечено исполнение решения суда, которым удовлетворен иск прокуратуры в интересах государства в лице Киевского городского совета об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком водного фонда площадью 3,2 га путем прекращения владения обществом берегоукреплением (гидротехническими сооружениями) общей площадью 2374 кв. м в урочище Берковщина в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Кроме того, в 2026 году Днепропетровской областной прокуратурой обеспечено исполнение 27 судебных решений по искам об обязательстве физических лиц вернуть Песчанскому сельскому совету земельные участки водного фонда площадью 48 га, расположенные на искусственных островах в Самарском заливе р. Днепр, которые были переданы в частную собственность для ведения личного крестьянского хозяйства. Государственная регистрация спорных участков в Государственном земельном кадастре отменена, вещные права граждан на них прекращены.

Хозяйственным судом также был удовлетворен иск Стрыйской окружной прокуратуры Львовской области в интересах государства к Стрыйскому городскому совету, физическому лицу о признании недействительным договора аренды и возвращении земельного участка водного фонда площадью 97,4 га. Прокурором установлено, что городским советом без проведения земельных торгов участок был передан в аренду для рыбохозяйственных нужд и обслуживания объектов недвижимости площадью 453,2 кв. м, что в 2149 раз превышает площадь расположенного на нем недвижимого имущества.

Винницкой областной прокуратурой обеспечено исполнение решения суда о возвращении территориальной общине Гайсинского городского совета земельных участков Ладыжинского водохранилища площадью 605 га, которые использовались физическим лицом — предпринимателем без правоустанавливающих документов.

Полтавской областной прокуратурой обеспечено исполнение решения суда, которым удовлетворен иск прокуратуры в интересах государства в лице Котелевского поселкового совета к Сельскохозяйственному кооперативу "Батькивщина" об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком водного фонда площадью 17 га, расположенным в пределах прибрежной защитной полосы реки Котельва и незаконно переданным в частную собственность кооперативу для сельскохозяйственных целей.

Хмельницкой областной прокуратурой обеспечено исполнение решения суда о возвращении в коммунальную собственность Летичёвского поселкового совета земельного участка водного фонда площадью 254 га с расположенным на нём водным объектом, которые использовались субъектом хозяйствования без правоустанавливающих документов.