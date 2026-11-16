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Более 700 тысяч гектаров: в прокуратуре рассказали о возвращении государству земель НААН Украины

Киев • УНН

 • 4042 просмотра

Прокуратура сообщила о возвращении государству с начала года сотен тысяч гектаров земель НААН, которые незаконно передавались в обработку коммерческим структурам.

Более 700 тысяч гектаров: в прокуратуре рассказали о возвращении государству земель НААН Украины

Органы прокуратуры активно работают над возвращением государству земель Национальной академии аграрных наук Украины, которые находятся в коммерческом пользовании под видом совместной обработки. В ответ на запрос УНН в Офисе Генерального прокурора сообщили, что с начала года государству было возвращено более 700 тысяч гектаров таких земель. 

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, принимались меры по сохранению принадлежащих государству земель, переданных НААН Украины для проведения на них исследований, испытаний и научных разработок. В ОГП подчеркнули, что, поскольку рациональное использование этих земель имеет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности государства, прокуроры реагировали на факты незаконного завладения такими землями и передачи их в пользование для цели, несовместимой с функциональным назначением.

"Потеря доступа к опытному участку может прервать многолетний цикл полевых наблюдений. Если передачу земли в коммерческое пользование скрывают договорами о совместной обработке или оказании услуг, иск прокурора позволяет восстановить ее использование для научных нужд", – говорится в ответе на запрос. 

В Офисе Генпрокурора привели пример: Коростенская окружная прокуратура Житомирской области вернула государству земельные участки НААН Украины общей площадью 707,1 га, которые незаконно использовались коммерческой структурой на основании мнимой сделки — договора о совместной обработке земли.

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Кроме того, Львовской областной прокуратурой государству в лице опытного хозяйства НААН Украины возвращены предоставленные ему для исследовательской деятельности земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью более 3,7 тыс. га, которые на основании мнимой сделки под видом оказания услуг по контрактации сельскохозяйственной продукции были переданы на льготных условиях в пользование фермерскому хозяйству.

По иску Нежинской окружной прокуратуры Черниговской области суд признал недействительной мнимую сделку — договор о совместной обработке земельных участков общей площадью более 1,4 тыс. га, заключенный одним из опытных предприятий НААН Украины и хозяйственным обществом с целью сокрытия незаконной передачи коммерческой структуре этого участка в аренду для осуществления прибыльной хозяйственной деятельности. 

Краснокутскую поселковую раду решением суда по иску Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области обязали вернуть в государственную собственность земли сельскохозяйственного назначения общей площадью более 1,09 тыс. га, которые предоставлялись для проведения опытных работ Институту овощеводства и бахчеводства НААН Украины, однако на основании незаконных актов органов исполнительной власти и решений местного самоуправления были переданы в коммунальную собственность, а впоследствии — в пользование трем коммерческим структурам.

В Минэкономики предупредили о сокращении объемов производства сельхозпродукции16.04.25, 17:49 • 9005 просмотров

Юлия Мельник

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