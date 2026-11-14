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Афера с землёй возле Буковеля: государству возвращают почти 10 гектаров карпатского леса

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

Суды вернули государству 26 из 30 незаконно приватизированных лесных участков возле Буковеля. На части территорий планировали строительство коттеджей.

Афера с землёй возле Буковеля: государству возвращают почти 10 гектаров карпатского леса
Фото: Офис Генерального прокурора

Украине возвращают почти 10 гектаров незаконно присвоенного карпатского леса возле элитного курорта "Буковель". Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Это стало возможным, поскольку суды удовлетворили иски прокуратуры о возвращении государству 26 из 30 незаконно приватизированных лесных участков общей площадью почти 10 гектаров. По данным прокуратуры, речь идет о землях Поляницкой громады (Ивано-Франковская область, - ред.), которые с 2001 года находились в постоянном пользовании государственного лесохозяйственного предприятия. Никаких решений об их изъятии из лесного фонда не принимали.

Несмотря на это, начиная с 2022 года участки незаконно регистрировали как земли сельскохозяйственного назначения, используя поддельные государственные акты. Впоследствии их оформляли на подставных лиц, разделяли, объединяли и перепродавали. На незаконно приватизированных территориях планировали возводить коттеджи, автомобильные стоянки и заведения отдыха.

Одним из доказательств подделки документов стали спутниковые снимки за более чем 15 лет, которые подтвердили отсутствие каких-либо признаков сельскохозяйственной деятельности на этих землях.

В настоящее время экологические прокуроры Офиса Генпрокурора добиваются возвращения государству всех 30 земельных участков и отмены их незаконной регистрации в Государственном земельном кадастре. Должностные лица, предоставлявшие документы для изготовления поддельных государственных актов, уже получили обвинительные приговоры.

В то же время суд продолжает рассмотрение дела в отношении инженера-землеустроителя, государственных регистраторов и одного из организаторов схемы. А другим фигурантам дела лишь сообщили о подозрении.

Контекст

По информации ГП "Леса Украины", на большей части территорий удалось сохранить вековой карпатский лес, поскольку строительные работы там не начались. Возраст отдельных деревьев достигает 113 лет, их высота составляет до 30 метров, а диаметр стволов - до 50 сантиметров. Самое досадное, что на одном из участков лес уже уничтожили. На его месте без надлежащих разрешительных документов построили коттеджи и автомобильную стоянку.

Напомним

Год назад правоохранители раскрыли схему незаконного отчуждения 6 га леса под Буковелем, нанесшую государству ущерб более чем на 20 млн грн. Трем фигурантам, включая кадастрового регистратора, сообщили о подозрении.

Александра Василенко

ОбществоКриминал и ЧП
Законы
Недвижимость
Село
Ивано-Франковская область
Украина