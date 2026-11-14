Афера із землею біля "Буковеля": державі повертають майже 10 гектарів карпатського лісу

Фото: Офіс Генерального прокурора

Україні повертають майже 10 гектарів незаконно привласненого карпатського лісу поблизу елітного курорту "Буковель". Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Це стало можливим, бо суди задовольнили позови прокуратури щодо повернення державі 26 із 30 незаконно приватизованих лісових ділянок загальною площею майже 10 гектарів. За даними прокуратури, йдеться про землі Поляницької громади (Івано-Франківська область, - ред.), які з 2001 року перебували у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства. Жодних рішень щодо їх вилучення з лісового фонду не ухвалювали.

Попри це, починаючи з 2022 року, ділянки незаконно реєстрували як землі сільськогосподарського призначення, використовуючи підроблені державні акти. Надалі їх оформлювали на підставних осіб, розділяли, об'єднували та перепродавали. На незаконно приватизованих територіях планували зводити котеджі, автомобільні стоянки та заклади відпочинку.

Одним із доказів підроблення документів стали супутникові знімки за понад 15 років, які підтвердили відсутність будь-яких ознак сільськогосподарської діяльності на цих землях.

Наразі екологічні прокурори Офісу Генпрокурора домагаються повернення державі всіх 30 земельних ділянок та скасування їх незаконної реєстрації у Державному земельному кадастрі. Посадовці, які надавали документи для виготовлення підроблених державних актів, уже отримали звинувачувальні вироки.

Натомість, суд продовжує розгляд справи стосовно інженера-землевпорядника, державних реєстраторів та одного з організаторів схеми. А іншим фігурантам справи лише повідомили про підозру.

Контекст

За інформацією ДП "Ліси України", на більшості територій вдалося зберегти віковий карпатський ліс, оскільки будівельні роботи там не розпочалися. Вік окремих дерев сягає 113 років, їхня висота становить до 30 метрів, а діаметр стовбурів - до 50 сантиметрів. Найприкріше, що на одній із ділянок ліс уже знищили. На його місці без належних дозвільних документів побудували котеджі та автомобільну стоянку.

Нагадаємо

Рік тому правоохоронці викрили схему незаконного відчуження 6 га лісу під Буковелем, завдавши державі понад 20 млн грн збитків. Трьом фігурантам, включаючи кадастрового реєстратора, повідомили про підозру.