Біля Буковеля викрито схему незаконного відчуження 6 га лісу: троє фігурантів отримали підозри
Київ • УНН
Правоохоронці викрили схему незаконного відчуження 6 га лісу під Буковелем, завдавши державі понад 20 млн грн збитків. Трьом фігурантам, включаючи кадастрового реєстратора, повідомлено про підозру.
Правоохоронці викрили схему, за якою з державної власності незаконно "вивели" шість гектарів лісу під Буковелем. За підробленими документами землю переоформили на приватних осіб, чим завдали державі понад 20 млн грн збитків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Викрито схему незаконного "виведення" шести гектарів лісового фонду біля Поляниці та туристичного комплексу "Буковель". До її реалізації причетні державний кадастровий реєстратор і двоє спільників
За даними слідства, вони використали підроблені акти зразка 2001–2002 років, виготовили на їх основі технічну документацію та внесли до Держреєстру речових прав недостовірні дані про нібито законну реєстрацію права власності.
Так схема дозволила вивести 6 гектарів лісу з державної власності. Експертиза оцінила збитки у понад 20,5 млн грн.
Під час обшуків у Дніпропетровській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили документацію та електронні носії, що містять докази організації схеми.
Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.
