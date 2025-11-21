$42.150.06
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:55 • 3014 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини
12:43 • 2734 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 13204 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 13876 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 18306 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 23124 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29414 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 43045 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23122 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Графіки відключень електроенергії
Біля Буковеля викрито схему незаконного відчуження 6 га лісу: троє фігурантів отримали підозри

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

Правоохоронці викрили схему незаконного відчуження 6 га лісу під Буковелем, завдавши державі понад 20 млн грн збитків. Трьом фігурантам, включаючи кадастрового реєстратора, повідомлено про підозру.

Біля Буковеля викрито схему незаконного відчуження 6 га лісу: троє фігурантів отримали підозри

Правоохоронці викрили схему, за якою з державної власності незаконно "вивели" шість гектарів лісу під Буковелем. За підробленими документами землю переоформили на приватних осіб, чим завдали державі понад 20 млн грн збитків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Викрито схему незаконного "виведення" шести гектарів лісового фонду біля Поляниці та туристичного комплексу "Буковель". До її реалізації причетні державний кадастровий реєстратор і двоє спільників

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вони використали підроблені акти зразка 2001–2002 років, виготовили на їх основі технічну документацію та внесли до Держреєстру речових прав недостовірні дані про нібито законну реєстрацію права власності.

Посадовець лісгоспу організував незаконну вирубку столітніх дерев на 4 мільйони гривень07.10.25, 03:41 • 5016 переглядiв

Так схема дозволила вивести 6 гектарів лісу з державної власності. Експертиза оцінила збитки у понад 20,5 млн грн.

Під час обшуків у Дніпропетровській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили документацію та електронні носії, що містять докази організації схеми.

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагадаємо

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Жовківської окружної прокуратури. Підприємство незаконно використовувало Добротвірське водосховище та прилеглі ділянки.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Хмельницька область
Дніпропетровська область