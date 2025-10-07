Посадовець лісгоспу організував незаконну вирубку столітніх дерев на 4 мільйони гривень
Працівники ДБР завершили розслідування щодо посадовця філії «Голованівське лісове господарство» ДП «Ліси України». Він незаконно оформлював дозволи на вирубку столітніх дерев, завдавши державі збитків на понад 4 млн грн.
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо масштабної незаконної вирубки лісу у філії "Голованівське лісове господарство" ДП "Ліси України". Посадовець лісгоспу оформлював дозволи на зріз столітніх дерев всупереч закону, завдавши державі збитків понад 4 млн грн.
Державне бюро розслідувань продовжує масштабну боротьбу з незаконними рубками лісу у всіх регіонах України. Бюро наголошує, посадовці всіх рівнів не уникнуть відповідальності за розкрадання багатств держави для власної наживи.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно масштабної вирубки лісу на території філії "Голованівського лісового господарства" ДП "Ліси України". Посадовець лісгоспу незаконно оформляв дозволи на вирубку сторічних дерев, що завдало збитків державі на понад 4 млн грн
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Слідство встановило, що фігурант для штучного завищення показників виконання плану роботи та досягнення прибутковості підприємства вирішив видавати "додаткові" лісорубні квитки на вирубку дерев.
Протягом року він сприяв незаконній вирубці майже шести сотень дубів, кленів, грабів, ясенів та лип віком майже сотню років. Порубки таких дерев, без чіткого обґрунтування, заборонені законодавством
Наразі посадовець перебуває під домашнім арештом та обвинувачується у незаконній порубці дерев (ч. 4 ст. 246 КК України) та перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).
Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Правоохоронці заявили цивільний позов в інтересах держави щодо стягнення завданих збитків.
