Посадовець лісгоспу організував незаконну вирубку столітніх дерев на 4 мільйони гривень

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо масштабної незаконної вирубки лісу у філії "Голованівське лісове господарство" ДП "Ліси України". Посадовець лісгоспу оформлював дозволи на зріз столітніх дерев всупереч закону, завдавши державі збитків понад 4 млн грн. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Державне бюро розслідувань продовжує масштабну боротьбу з незаконними рубками лісу у всіх регіонах України. Бюро наголошує, посадовці всіх рівнів не уникнуть відповідальності за розкрадання багатств держави для власної наживи.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що фігурант для штучного завищення показників виконання плану роботи та досягнення прибутковості підприємства вирішив видавати "додаткові" лісорубні квитки на вирубку дерев.

Протягом року він сприяв незаконній вирубці майже шести сотень дубів, кленів, грабів, ясенів та лип віком майже сотню років. Порубки таких дерев, без чіткого обґрунтування, заборонені законодавством