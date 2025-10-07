$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 15852 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 36603 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 33955 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 37110 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 67971 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 31164 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 38058 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65311 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76990 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92315 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Посадовець лісгоспу організував незаконну вирубку столітніх дерев на 4 мільйони гривень

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Працівники ДБР завершили розслідування щодо посадовця філії «Голованівське лісове господарство» ДП «Ліси України». Він незаконно оформлював дозволи на вирубку столітніх дерев, завдавши державі збитків на понад 4 млн грн.

Посадовець лісгоспу організував незаконну вирубку столітніх дерев на 4 мільйони гривень

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо масштабної незаконної вирубки лісу у філії "Голованівське лісове господарство" ДП "Ліси України". Посадовець лісгоспу оформлював дозволи на зріз столітніх дерев всупереч закону, завдавши державі збитків понад 4 млн грн. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Державне бюро розслідувань продовжує масштабну боротьбу з незаконними рубками лісу у всіх регіонах України. Бюро наголошує, посадовці всіх рівнів не уникнуть відповідальності за розкрадання багатств держави для власної наживи.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно масштабної вирубки лісу на території філії "Голованівського лісового господарства" ДП "Ліси України". Посадовець лісгоспу незаконно оформляв дозволи на вирубку сторічних дерев, що завдало збитків державі на понад 4 млн грн

- йдеться у дописі.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що фігурант для штучного завищення показників виконання плану роботи та досягнення прибутковості підприємства вирішив видавати "додаткові" лісорубні квитки на вирубку дерев.

Протягом року він сприяв незаконній вирубці майже шести сотень дубів, кленів, грабів, ясенів та лип віком майже сотню років. Порубки таких дерев, без чіткого обґрунтування, заборонені законодавством

- повідомили в ДБР.

Наразі посадовець перебуває під домашнім арештом та обвинувачується у незаконній порубці дерев (ч. 4 ст. 246 КК України) та перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці заявили цивільний позов в інтересах держави щодо стягнення завданих збитків.

Нагадаємо

Колишнього заступника директора Центрального лісового офісу ДП "Ліси України" судитимуть за незаконне збагачення та подання неправдивих відомостей у деклараціях. Експосадовець набув необґрунтованих активів на понад 13 млн грн, включаючи елітні автомобілі та грошові кошти.

На Кіровоградщині викрили нелегальний видобуток корисних копалин, що завдав державі збитків на 43 млн гривень26.09.25, 12:15 • 15244 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Україна